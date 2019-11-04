Четыре человека пострадали в ДТП в Канашском районе

В Чувашии случилась жесткая дорожная авария с участием двух легковушек, в которой пострадали сразу 4 человека.

Представители МВД РФ по региону заявили, что инцидент произошел в Канашском районе в минувшую субботу, 2 ноября. Согласно предварительной информации, 24-летняя девушка, находившаяся за рулем ВАЗ-217030, выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой».

В итоге водителей и пассажиров двух отечественных авто доставили в ближайшее медицинское учреждение. Двоим из них назначили амбулаторное лечение. На месте инцидента работают специалисты, которые пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.