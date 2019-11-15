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Челябинская красавица снялась в клипе Михаила Галустяна

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Елизавета Смолина, жительница Челябинска, приняла участие в съемках дебютного музыкального видео Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом SUPER

Елизавета Смолина, жительница Челябинска, приняла участие в съемках дебютного музыкального видео Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом SUPER ЖORIK.

В композиции, получившей название «Хочу тибя любицца», главный герой, роль которого сыграл Галустян, оказался покорен молодой красавицей, позирующей в откровенном леопардовом платьице. Роль роковой красотки досталась Смолиной, которая выступала в КВН, будучи членом команды «Театр Уральского зрителя».

На своей стрнице в «Инстаграме» артист заявил, что всегда знал о наличии у него сильного «творческого потанцевала», поэтому решил записать новую композицию и снять на нее музыкальный клип.

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