Челябинская красавица снялась в клипе Михаила Галустяна

Елизавета Смолина, жительница Челябинска, приняла участие в съемках дебютного музыкального видео Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом SUPER ЖORIK.

В композиции, получившей название «Хочу тибя любицца», главный герой, роль которого сыграл Галустян, оказался покорен молодой красавицей, позирующей в откровенном леопардовом платьице. Роль роковой красотки досталась Смолиной, которая выступала в КВН, будучи членом команды «Театр Уральского зрителя».

На своей стрнице в «Инстаграме» артист заявил, что всегда знал о наличии у него сильного «творческого потанцевала», поэтому решил записать новую композицию и снять на нее музыкальный клип.