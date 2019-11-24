Челябинка завоевала титул в конкурсе красоты «Мисс Офис»

Ольге Конева-Щеклеиной, жительнице Челябинска, удалось стать второй вице-мисс в международном конкурсе красоты, который проводился среди работниц офисов.

В соревновании приняли участие свыше тридцати красоток из РФ и других государств. Челябинка смогла практически идеально пройти все состязания, продемонстрировав жюри свои уникальные творческие умения, высокую эрудированность и, конечно же, отличные внешние данные. В качестве приза девушка получила два билета на круиз по Средиземному морю.

Конева-Щеклеина работает в пиар-отделе организации «Гранд Строй» на должности замдиректора. Благодаря своей идеальной фигуре и красивым чертам лица, ранее ей удалось устроиться в модельное агентство PressPhoto. Чаще всего она изображала бизнес-леди.