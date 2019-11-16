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Бывший хоккеист Ларак прокомментировал жесткий силовой прием Овечкина

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Жоржу Лараку, экс-хоккеисту, кажется, что представителям НХЛ необходимо обязательно проверить эпизод с выполнением силового приема Александром Овечкин

Жоржу Лараку, экс-хоккеисту, кажется, что представителям НХЛ необходимо обязательно проверить эпизод с выполнением силового приема Александром Овечкином против Джонатана Друена.

На своей страничке в «Твиттере» бывший профессиональный спортсмен отметил, что Овечкин подпрыгнул, поэтому Лига должна тщательно изучить этот момент и разобраться в произошедшей ситуации. Сам российский хоккеист считает, что не нарушил никаких правил при выполнении данного действия, добавив, что речь идет о хоккее, а не балете.

Напоминаем, что в рамках матча между «Вашингтоном Кэпиталз» и «Монреалем» Овечкин использовал силовой прием против оппонента. Он атаковал Друена во 2-м периоде на пятой минуте. Игра завершилась проигрышем «Вашингтона».

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