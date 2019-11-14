Бывший боец UFC рассказал, что с Макгрегора бы «сняли последние трусы» в Дагестане

Али Багаутинов, экс-боец UFC, решил прокомментировать слова уроженца Ирландии Конора Макгрегора в адрес дагестанцев.

Российский спортсмен недоумевает от того, почему Макгрегора пустили в Россию и позволили оскорблять один из ее народов. Он добавил, что если бы ирландец высказался схожим образом в Дагестане или в любой другой точке Кавказа, то его не выпустили бы оттуда, пока не забрали последние трусы.

Ранее Султан Хамзаев, участник ОП РФ, решил написать заявление в российскую прокуратуру, потребовав от нее привлечь к ответственности ирландского бойца. Напоминаем, что ранее Макгрегор назвал всех дагестанцев трусами.