Будущие приборные панели Jaguar Land Rover могут быть заменены на OLED-экраны

В то время как салоны автомобилей продолжают оснащаться все большим количеством цифровых дисплеев и сенсорных панелей, размеры которых постоянно растут, Jaguar Land Rover работает над полной заменой приборных и кузовных панелей на изогнутые OLED-экраны.

Вместо простой замены приборной панели и системы управления на цифровые дисплеи, Jaguar Land Rover рассматривает замену приборной и кузовной панелей на электронные элементы с использованием технологии LESA (легкая электроника в упрощенной архитектуре).

Эта технология основана на гибких носимых устройствах и OLED-телевизорах. Целые панели в салонах автомобилей могут быть потенциально заменены настраиваемыми экранами и сенсорными дисплеями, которые оптимизируют салон и передоложат клиентам лишенный кнопок дизайн.

По словам компании, «оцифровка» этих архитектурных элементов позволила бы создать «настраиваемые системы внешнего освещения, системы управления кузовом, круглые приборные панели без кнопок и передовые рули с подогревом из ткани/кожи».

Поскольку эти экраны заменили бы большую часть проводки, которая в противном случае была бы необходима для физического управления, вес автомобильной электроники был бы значительно уменьшен – возможно, до 60%, учитывая, что эта технология совместима с неметаллическими материалами, такими как дерево.

В результате запас хода электромобилей может вырасти, а эффективность использования топлива улучшена.

До настоящего времени технология LESA была успешно применена в прототипе, который эксперты называют «будущим электроники в автомобилях». Когда технология будет достаточно развита, чтобы быть интегрированной в серийные автомобили, не известно.