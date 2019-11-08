Брянская студентка прошла в финал конкурса «Королева России»

Студентка из Брянска Мария Исаева стала финалисткой национального конкурса «Королева России».

Мария учится по специальности ветеринарный врач в Государственном аграрном университете Брянска. Согласно её анкете, она посвящает много времени здоровому образу жизни, кроме того, читает книги, играет на фортепиано, занимается рукоделием — вышивкой картин и рисованием, увлекается танцами и верховой ездой, и изучает иностранные языки.

Кроме этого, у неё находится время и на благотворительность.

Участие в конкурсе не первые её опыт на подобном поприще. Раньше девушка участвовала в показах мод знаменитых дизайнеров, была в Мадриде и Берлине в рамках «Недели высокой моды». Также она участвовала в конкурсах «Мисс Брянск» и «Лицо будущего».

Финал «Королевы России» состоится в московском концертном зале Вегас Сити Холл 21 ноября. Победительница получает 3 миллиона долларов.