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Брянская студентка прошла в финал конкурса «Королева России»

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Студентка из Брянска Мария Исаева стала финалисткой национального конкурса «Королева России». Мария учится по специальности ветеринарный вра

Студентка из Брянска Мария Исаева стала финалисткой национального конкурса «Королева России».

Мария учится по специальности ветеринарный врач в Государственном аграрном университете Брянска. Согласно её анкете, она посвящает много времени здоровому образу жизни, кроме того, читает книги, играет на фортепиано, занимается рукоделием — вышивкой картин и рисованием, увлекается танцами и верховой ездой, и изучает иностранные языки.

Кроме этого, у неё находится время и на благотворительность.

Участие в конкурсе не первые её опыт на подобном поприще. Раньше девушка участвовала в показах мод знаменитых дизайнеров, была в Мадриде и Берлине в рамках «Недели высокой моды». Также она участвовала в конкурсах «Мисс Брянск» и «Лицо будущего».

Финал «Королевы России» состоится в московском концертном зале Вегас Сити Холл 21 ноября. Победительница получает 3 миллиона долларов.

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