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Британское издание The Economist показало карту Украины без Крыма

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На официальном портале информационного агентства The Economist, издаваемого в Великобритании, был размещен ролик, где на карте Украина показана без Кр

На официальном портале информационного агентства The Economist, издаваемого в Великобритании, был размещен ролик, где на карте Украина показана без Крыма.

Ролик размещен в Интернете вчера, 23 ноября, и посвящен потенциальному импичменту Дональда Трампа, американского лидера. Во время упоминания дела по отношению к сыну Джо Байдена, занимавшего ранее пост вице-президента Соединенных Штатов, издание продемонстрировало снимок Владимира Зеленского, украинского президента. На заднем фоне фотографии можно было увидеть карту Украины, в состав которой не включен Крым.

Украинское посольство просмотрело это видео, и попросило журнал изменить карту «должным образом». После появления данного сообщения видеоролик пропал не только с сайта The Economist, но и из всех его страничек в соцсетях.

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