Британское издание The Economist показало карту Украины без Крыма

На официальном портале информационного агентства The Economist, издаваемого в Великобритании, был размещен ролик, где на карте Украина показана без Крыма.

Ролик размещен в Интернете вчера, 23 ноября, и посвящен потенциальному импичменту Дональда Трампа, американского лидера. Во время упоминания дела по отношению к сыну Джо Байдена, занимавшего ранее пост вице-президента Соединенных Штатов, издание продемонстрировало снимок Владимира Зеленского, украинского президента. На заднем фоне фотографии можно было увидеть карту Украины, в состав которой не включен Крым.

Украинское посольство просмотрело это видео, и попросило журнал изменить карту «должным образом». После появления данного сообщения видеоролик пропал не только с сайта The Economist, но и из всех его страничек в соцсетях.