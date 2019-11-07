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Брэдли Купера заметили на прогулке с таинственной незнакомкой и ребенком

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Папарацци смогли запечатлеть киноактера Брэдли Купера, несшего на плечах свою дочь, в компании с незнакомой женщиной и ее ребенком. Ирина Шейк, суперм

Папарацци смогли запечатлеть киноактера Брэдли Купера, несшего на плечах свою дочь, в компании с незнакомой женщиной и ее ребенком.

Ирина Шейк, супермодель и бывшая возлюбленная актера, решила отдохнуть от «серых будней» и отправилась на отдых в Майами. Тем временем за ее дочкой присматривает Купер, проживающий в Нью-Йорке. Недавно он решил выйти на прогулку с Леей, подняв ее при этом на плечи. Возле него шла незнакомая женщина с ребенком. Звезда Голливуда мило беседовал с ней, а затем направился в местное кафе.

Позднее стало известно, что Купера сфотографировали с подругой, которая является женой его давнего приятеля Дэйва Шапелла, известного комика. Оказалось, что он шел чуть позади актера, поэтому не попал в кадр.

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