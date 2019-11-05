Несколько бойцов вооруженных сил Украины были доставлены в госпиталь с тяжелыми травмами, полученными в ходе массовой драки, разгоревшейся из-за политических разногласий.

Согласно словам Ивана Филипоненко, представителя ЛНР, в одной из бригад ВСУ значительно возросло количество происшествий, связанных с конфронтациями между военнослужащими. Словесные перепалки и драки возникают между двумя группами бойцов: первые поддерживают Владимира Зеленского, украинского президента, а вторые выступают против мирных переговоров с ополченцами. Последние являются новоприбывшими военными из Западных украинских областей.

В недавнем конфликте сильно пострадали семь человек. У них были диагностированы переломы костей и множество гематом. Все они находятся в тяжелом состоянии. Один из бойцов даже получил огнестрельное ранение.