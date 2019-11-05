Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Бойцы ВСУ устроили массовую драку из-за политических разногласий

Дата:
Несколько бойцов вооруженных сил Украины были доставлены в госпиталь с тяжелыми травмами, полученными в ходе массовой драки, разгоревшейся из-за полит

Несколько бойцов вооруженных сил Украины были доставлены в госпиталь с тяжелыми травмами, полученными в ходе массовой драки, разгоревшейся из-за политических разногласий.

Согласно словам Ивана Филипоненко, представителя ЛНР, в одной из бригад ВСУ значительно возросло количество происшествий, связанных с конфронтациями между военнослужащими. Словесные перепалки и драки возникают между двумя группами бойцов: первые поддерживают Владимира Зеленского, украинского президента, а вторые выступают против мирных переговоров с ополченцами. Последние являются новоприбывшими военными из Западных украинских областей.

В недавнем конфликте сильно пострадали семь человек. У них были диагностированы переломы костей и множество гематом. Все они находятся в тяжелом состоянии. Один из бойцов даже получил огнестрельное ранение.

Новости по теме:

  1. Киану Ривз подтвердил свои отношения с Александрой Грант
  2. В МИД РФ рассказали о третьем запрете Эстонии пропускать российские судна и самолёт
  3. Крупные банки отказались принимать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Китайские ученые запустили симулятор жизни на Луне

Путин принял участие в закладке первого мегатанкера класса «Афрамакс»

В НАТО военных Израиля учат захватывать российские деревни

В Эквадоре военные испытали модернизированные российские РСЗО «Град»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках