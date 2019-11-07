Болельщики освистали Хабиба Нурмагомедова в ходе матча «Ювентус» — «Локомотив»

В рамках матча между «Ювентусом» и «Локомотивом» фанаты освистали российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

Игра между футбольными клубами состоялась вчера в столице России и закончилась победой «Ювентуса» со счетом 2:1. Во время перерыва диктор сообщил о том, что на трибунах находится чемпион UFC. На центральной трибуне на это объявление отреагировали аплодисментами, а в секторе фанатов – свистом и осуждающим гулом.

После завершения встречи журналисты спросили у Нурмагомедова, что он думает о прошедшей игре. Спортсмен отметил, что матч был отличный. Он добавил, что хоть «Локомотив» и проиграл, но показал себя как очень сильную команду.