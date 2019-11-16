Боец UFC появился на взвешивании в образе Джокера

29-летний бразильский боец Маркус Перес перед своим противником вышел в образе Джокера — главного героя одноимённого фильма этого года, завоевавшего огромную популярность по всему миру.

15 ноября состоялась церемония взвешивания бойцов, во время которого Перес и появился с гримом героя комиксов DC. По некоторым данным, во время процедуры он задал своему сопернику вопрос «Почему ты такой серьёзный?», который является цитатой Джокера.

Отмечается, что бойцы показали одинаковый вес.

Соперником Переса выступит его соотечественник Веллингтон Турман. Поединок UFC Fight Night 164 между ними состоится в Сан-Паулу в субботу. В UFC у Переса две победы и два поражения, у Турмана был единственный бой, который он проиграл. Однако в MMA на счету Турмана 15 побед и три поражения. не