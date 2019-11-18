Австралопитек Люси проигрывала современным обезьянам в уме и сообразительности

Ученым из Австралии удалось выяснить, что австралопитеки, к числу которых относилась знаменитая Люси, судя по всему, были не такими умными, как современные обезьяны.

Подобный вывод исследователи сделали после измерения скорости притока крови к мозгу у древних предков людей. Оказалось, что она поступала медленнее, чем у горилл и других видов обезьян, существующих на Земле. Данный показатель играет большую роль в развитии интеллекта.

После сравнения черепа Люси, останки которой удалось найти в 74-м году прошлого столетия, с черепами современных обезьян, специалисты выяснили, что скорость кровотока у австралопитеков была в два раза ниже. В результате они медленнее обрабатывали поступающую информацию.