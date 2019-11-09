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Астрономия

Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму

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Исследователи космического пространства из Италии, Франции и Англии сообщили, что Вселенная на самом деле имеет форму сферы. Согласно классической тео

Исследователи космического пространства из Италии, Франции и Англии сообщили, что Вселенная на самом деле имеет форму сферы.

Согласно классической теории, после того как произошел Большой взрыв, наш мир начал расширяться в плоскости, причем данный процесс идет до сих пор. Однако после тщательного анализ данных, полученных из астрономической обсерватории Планка, ученые смогли прийти к выводу, что Вселенная на самом деле замкнута, то есть обладает сферической формой.

Например, если отправить пучок фотонов в космос, то через миллиарды лет он должен будет вернуться к Земле, но с другой стороны. Естественно, речь идет только о теории, так как никаких точных доказательств ученые пока не могут предоставить. Они надеются, что это удастся сделать в будущем после появления новых приборов.

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