Apple собирается аннулировать российский патент о функции экстренных вызовов через суд

Суд по интеллектуальным правам (СИП) получил иск от ООО «Эппл Рус» с требованием отозвать патент на гаджет с экстренной связью, который был выдан 6 лет назад Арташесу Икономову.

Дочерняя компания Apple в РФ отправила заявление 8 ноября, а предварительные слушания должны пройти 2 декабря. Она хочет, чтобы СИП отменил решение Роспатента, согласно которому действие патента Икономова остается в силе. Ее представители указывают, что технология российского изобретателя не обладает новизной, так как в США до этого были опубликованы 3 схожих патента.

В СМИ отмечают, что мобильное устройство российского ученого дает возможность пользователю позвонить в службу спасения даже при отсутствии СИМ-карты или нехватке денежных средств на ней. Гаджет способен также отослать SMS с заранее подготовленным текстом, к которому прикрепляются координаты его владельца.