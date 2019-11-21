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ГАДЖЕТЫ

Apple собирается аннулировать российский патент о функции экстренных вызовов через суд

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Суд по интеллектуальным правам (СИП) получил иск от ООО «Эппл Рус» с требованием отозвать патент на гаджет с экстренной связью, который был выдан 6 ле

Суд по интеллектуальным правам (СИП) получил иск от ООО «Эппл Рус» с требованием отозвать патент на гаджет с экстренной связью, который был выдан 6 лет назад Арташесу Икономову.

Дочерняя компания Apple в РФ отправила заявление 8 ноября, а предварительные слушания должны пройти 2 декабря. Она хочет, чтобы СИП отменил решение Роспатента, согласно которому действие патента Икономова остается в силе. Ее представители указывают, что технология российского изобретателя не обладает новизной, так как в США до этого были опубликованы 3 схожих патента.

В СМИ отмечают, что мобильное устройство российского ученого дает возможность пользователю позвонить в службу спасения даже при отсутствии СИМ-карты или нехватке денежных средств на ней. Гаджет способен также отослать SMS с заранее подготовленным текстом, к которому прикрепляются координаты его владельца.

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