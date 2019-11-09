Apple прекратила поддержку iOS 11

В магазине мобильных приложений App Store была прекращена поддержка гаджетов, работающих на базе iOS 11. Однако сама компания пока не делала никаких объявлений по данному событию.

Пользователи «Айфонов» предыдущих поколений заметили, что в «яблочном» сервисе начало всплывать предупреждение о том, что мобильное устройство должно иметь как минимум iOS 12 для получения доступа к магазину. В результате обладатели девайсов прошлых версий операционной системы Apple не смогут не только загружать новые программы или обновлять старые, но даже заходить в App Store.

Тем временем специалисты компании продолжают обновлять iOS 13, исправляя в ней различные баги. К примеру, недавно была решена проблема, которая приводила к закрытию приложений, работавших в фоновом режиме.