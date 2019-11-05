AnTuTu назвал самые производительные смартфоны

Разработчики китайского бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых производительных смартфонов в октябре.

Так, среди топовых моделей лучшим признан Vivo NEX 3 5G, созданный на платформе Snapdragon 855 Plus и имеющий 8 Гб оперативной памяти и 256 флеш-памяти. За свою цену смартфон считается наиболее подходящим для игр, просмотра видеороликов в высоком разрешении, а также для «тяжёлых» приложений. За ним следуют Vivo iQOO Po 5G и OnePlus 7T. Все они также базируются на Snapdragon 855 Plus.

Среди моделей среднего класса лучшим назван Honor 9X Pro на процессоре Kirin 810. Следующее место за Honor 9X. Отмечается, что лидеры не поменяли своих позиций с предыдущего рейтинга. А вот на третьей позиции оказался Honor 20S.

Как сообщает AnTuTu, смартфон попадает в рейтинг после того, как для него будет собрано не менее тысячи результатов тестирования. Также, как подмечают специалисты, разработчики отдают явное предпочтение местным моделям.