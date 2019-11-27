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Анна Семенович приняла «ванну Клеопатры» после нарушения диеты

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Российская исполнительница Анна Семенович опубликовала на своей страничке в Instagram новый «сториз», в котором рассказала, что приняла «ванну Клеопат

Российская исполнительница Анна Семенович опубликовала на своей страничке в Instagram новый «сториз», в котором рассказала, что приняла «ванну Клеопатры» после нарушения диеты.

Согласно словам знаменитости, вчера она позволила себе лишнее, съев на ночь соленую рыбку и семечки. Желая сохранить свою внешность, певица на следующий день тут же воспользовалась своей беговой дорожкой, а потом сделала маску, сохраняющую упругость кожи. В конце она приняла ванну, в которую добавила морскую соль, чтобы избавиться от отечности.

Звезда добавила, что обычно смешивает воду с кокосовым молоком, которое увлажняет кожу и делает ее мягкой. Семенович отметила, что именно в такой воде любила нежиться легендарная Клеопатра. Поклонницы поблагодарили исполнительницу за полезный совет.

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