Анна Михалкова высказала свое мнение о скандале вокруг Асмус

Анна Михалкова, российская киноактриса, решила высказать свое мнение по поводу скандала, который разгорелся вокруг ее коллеги Кристины Асмус, участвовавшей в съемках обнаженных сцен в картине «Текст».

Актриса считает, что в стране отсутствуют какие-либо традиции по демонстрации обнаженных тел в живописи, а в литературе их крайне мало. Она добавила, что в настоящий момент зрители обсуждают не персонажа, которого сыграла Асмус, а саму артистку, что в корне неверно. Михалкова отметила, что россияне почему-то не выдвигают таких претензий звездам Голливуда.

Учитывая реакцию зрителей из РФ, Михалкова решила никогда не раздеваться в кинолентах. Напоминаем, что в конце прошлого месяца в прокат вышел фильм «Текст», в котором Асмус сыграла главную героиню. В некоторых сценах актриса разделась догола. Многие пользователи после этого начали оскорблять артистку и троллить ее мужа Гарика Харламова.