Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Анна Михалкова высказала свое мнение о скандале вокруг Асмус

Дата:
Анна Михалкова, российская киноактриса, решила высказать свое мнение по поводу скандала, который разгорелся вокруг ее коллеги Кристины Асмус, участвов

Анна Михалкова, российская киноактриса, решила высказать свое мнение по поводу скандала, который разгорелся вокруг ее коллеги Кристины Асмус, участвовавшей в съемках обнаженных сцен в картине «Текст».

Актриса считает, что в стране отсутствуют какие-либо традиции по демонстрации обнаженных тел в живописи, а в литературе их крайне мало. Она добавила, что в настоящий момент зрители обсуждают не персонажа, которого сыграла Асмус, а саму артистку, что в корне неверно. Михалкова отметила, что россияне почему-то не выдвигают таких претензий звездам Голливуда.

Учитывая реакцию зрителей из РФ, Михалкова решила никогда не раздеваться в кинолентах. Напоминаем, что в конце прошлого месяца в прокат вышел фильм «Текст», в котором Асмус сыграла главную героиню. В некоторых сценах актриса разделась догола. Многие пользователи после этого начали оскорблять артистку и троллить ее мужа Гарика Харламова.

Новости по теме:

  1. Глава СК поручил привлечь к ответственности виновников гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе
  2. В Пензе машина провалилась в яму с кипятком, два человека погибли
  3. В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Общение с животными укрепляет иммунитет

Мнение ученых: узнать о скором разрыве отношений просто

Клип группы «Ленинград» трижды номинировали на зарубежной премии

«Игры престолов» представлены на выставке в Лондоне

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках