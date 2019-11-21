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Анна Михалкова рассказала про изменившийся современный институт семьи

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Анна Михалкова рассказала о своей героине из фильма «Давай разведёмся!», который вышел в прокат 21 ноября. Актрисе сложно сказать о женщине,

Анна Михалкова рассказала о своей героине из фильма «Давай разведёмся!», который вышел в прокат 21 ноября.

Актрисе сложно сказать о женщине, которую она играет — она такая же, как многие, живая, любящая и тревожная. Как считает актриса, фильм станет терапией для тех женщин, которым пришлось пройти через развод, или они находятся в этом процессе сейчас.

В фильме ситуацию с разводом попытались рассмотреть с юмором, чтобы продемонстрировать, что всё не так плохо, как выглядит. Как сообщила Анна, в картине показывается, как изменились сейчас отношения в паре — институт семьи претерпевает большие изменения, и в основном семья современному человеку и не нужна.

Как считает актриса, это реалии времени. Человек может существовать один, и с кем-то, пока им хорошо. Но когда любовь заканчивается, приходится жить по-другому. Также Михалкова отметила, что «безоценочно» смотрит на жизнь без детей, так как это личное дело каждого.

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