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Анфиса Чехова показала фото в купальнике на отдыхе в ОАЭ

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Анфиса Чехова, актриса и ведущая из РФ, решила похвастаться перед подписчиками новым откровенным купальным костюмом. Соответствующее фото сделано во в

Анфиса Чехова, актриса и ведущая из РФ, решила похвастаться перед подписчиками новым откровенным купальным костюмом. Соответствующее фото сделано во время отдыха в ОАЭ.

В подписи к горячему фотоснимку звезда отметила, что взяла в поездку совсем немного нарядов, а потому заранее просит прощения у подписчиков за то, что большинство ее фотографий с отпуска будут без одежды. Однако поклонники Чеховой, судя по огромному количеству лайков под постом, нисколько не огорчены подобным «проступком» знаменитости.

На размещенном фото телеведущая позирует рядом с бассейном в черно-белом бикини и накидке зеленого цвета. Большинство пользователей тут же начали расхваливать пышные формы Чеховой. Позднее звезда разместила еще несколько фотографий, но уже в красном купальнике.

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