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Американские учёные предупредили о начавшейся глобальной эпидемии суперинфекции

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Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили об угрозе для человека, исходящей от резистентным к антибиотикам бактерий. О них

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили об угрозе для человека, исходящей от резистентным к антибиотикам бактерий.

О них известно уже достаточно давно, однако раньше предполагалось, что опасность не столь велика. Согласно недавнему докладу учёных, всё очень серьёзно — в год от этих бактерий погибает около 35 тысяч человек. Так, даются примерные цифры: заражение резистентной бактерией происходит каждые 11 секунд. А от неизлечимой инфекции, вызванной такими бактериями, происходит смерть человека каждые 15 минут.

Кроме того, за 30 лет не удалось изобрести ни одного нового антибиотика, что значительно осложняет и так непростую ситуацию. С другой стороны, из-за улучшения методов отслеживания патогенов смертность всё же удалось снизить примерно на 30%.

Чтобы понизить риск получения инфекции, рекомендуется соблюдать несколько простых правил: правильно готовить продукты, соблюдать гигиену рук, своевременно делать вакцинацию, и заниматься безопасным сексом.

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