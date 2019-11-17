Американские учёные предупредили о начавшейся глобальной эпидемии суперинфекции

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили об угрозе для человека, исходящей от резистентным к антибиотикам бактерий.

О них известно уже достаточно давно, однако раньше предполагалось, что опасность не столь велика. Согласно недавнему докладу учёных, всё очень серьёзно — в год от этих бактерий погибает около 35 тысяч человек. Так, даются примерные цифры: заражение резистентной бактерией происходит каждые 11 секунд. А от неизлечимой инфекции, вызванной такими бактериями, происходит смерть человека каждые 15 минут.

Кроме того, за 30 лет не удалось изобрести ни одного нового антибиотика, что значительно осложняет и так непростую ситуацию. С другой стороны, из-за улучшения методов отслеживания патогенов смертность всё же удалось снизить примерно на 30%.

Чтобы понизить риск получения инфекции, рекомендуется соблюдать несколько простых правил: правильно готовить продукты, соблюдать гигиену рук, своевременно делать вакцинацию, и заниматься безопасным сексом.