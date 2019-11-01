Американские астронавты испекут печенье на МКС

На МКС в скором будущем американские астронавты протестируют новейшую электрическую печь, которая позволит им приготовить печенье с шоколадной крошкой в условиях отсутствия гравитации.

Печь, получившая наименование Zero G Oven, будет доставлена на станцию с помощью космического грузовика Sygnus. Она позволит обителям МКС провести уникальный эксперимент по изготовлению свежей выпечки в космосе, который невероятно важен для будущих космических программ, связанных с полетами на Марс.

В СМИ отмечают, что электропечь первым делом используют для готовки шоколадного печенья, так как тесто для него доставили на объект еще летом 2019 года. Температура готовки у нового оборудования способно достигать 177 градусов Цельсия, что почти в два раза больше, чем у имеющихся у астронавтов печей. На готовку одного печенья потребуется около 15-20 минут.