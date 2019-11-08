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Американец построил бэтмобиль с реактивным двигателем от самолета

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Брайну Хендлеру, жителю американского города Чикаго, удалось вместе с отцом построить Бэтмобиль, установив в него реактивный ускоритель от самолета Bo

Брайну Хендлеру, жителю американского города Чикаго, удалось вместе с отцом построить Бэтмобиль, установив в него реактивный ускоритель от самолета Boeing.

Согласно словам американца, он создал это огромное транспортное средство из кузова General Motors, который подвергся значительной модернизации. Построив раму под автомобилем, Хендлер смог разместить на ней двигатель Boeing-502, вес которого составляет 1 000 килограмм. Этот уникальный транспорт, как и его прототип из фильмов, способен подниматься и разворачиваться на 360 градусов.

Конструктор отмечает, что в настоящее время пробует легализовать свою необычную машину, чтобы на ней можно было ездить по дорогам общего пользования. Однако у него вряд ли это получится. В случае неудачи он собирается выставить Бэтмобиль на благотворительном мероприятии для сбора пожертвований.

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