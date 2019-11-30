Алла Пугачева дала обещание организовать концерт в 80 лет

Алла Пугачева в интервью «Первому каналу» в передаче «Время» сообщила, что у неё уже есть план дать свой ещё один юбилейный концерт в 80 лет.

По словам певицы, на этом выступлении она исполнит свои самые любимые старые песни. Этот концерт станет для неё мотивацией, чтобы жить дальше и дольше, и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Также она шутит, что если не сможет к тому времени петь сама, то вместо неё будет петь зал.

Алла Борисовна отметила, что в 60 лет пообещала прекратить концертную деятельность, и сдержала обещание. Она могла бы и в юбилей, который состоялся в честь её 70-летия 15 апреля, ничего не делать, но она хотела сделать для своих детей кино, в котором они могли бы увидеть её на сцене такой же, какой она является и в жизни.

О своей ленте «Тот самый концерт» Пугачева также высказалась. Она сообщила, что ей постоянно пришлось следить за монтажом, чтобы не было злоупотребления «молодёжных приёмов». Певица хотела сделать фильм, ориентированный на её поколение, и очень удивилась, узнав, что на спецпоказе картины было много молодых людей с цветами.