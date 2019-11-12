All-on-4/6: Имплантация зубов за один день виды и цены

Технологии в сфере стоматологии не стоят на месте. В том числе активно развиваются технологии, связанные с имплантацией зубов.

Когда требуется имплантация зубов

В имплантации может появиться необходимость по разным причинам. При выпадении даже одного зуба стоит задуматься об имплантации. Потому что со временем отсутствие зуба даст о себе знать. У человека нарушается произношение, происходят изменения в строении челюсти, так как соседние зубы получают возможность смещаться. Если же у человека нет нескольких зубов, с имплантацией нужно поспешить.

Не следует забывать про хронические заболевания зубов. Например, пародонтоз способен разрушить целый зубной ряд. В данном случае любой грамотный стоматолог посоветует пациенту имплантологию. С хроническими заболеваниями часто сталкиваются люди в пожилом возрасте. В том случае, когда отсутствуют 70% и больше зубов, требуется полная замена без исключений.

Полное отсутствие зубов, верхней челюсти — не столь страшно в текущих реалиях. Потому что есть возможность постановки скуловых имплантов. Московская клиника American Dental предлагает данную услугу.

Установка протеза в American Dental

Особенность услуг клиники в том, что она предлагает пациентам имплантацию за 1 день. Для пациентов American Dental доступна услуга «ол он 6». Во время операции 2 имплантата устанавливаются во фронтальной зоне. Также используются еще 4 имплантата, которые фиксируются в дистальных боковых отделах. Говоря простым языком, технология включает в себя установку протеза, который крепится благодаря 6 протезам.

Работает по технологии All On 6 Влад Сойфер. Это американский специалист, являющийся сертифицированным не только в Соединенных Штатах, но и России. Его опыт работы свыше 25 лет. Поэтому у каждого пациента есть доверие к доктору.

В общей сложности операция не занимает много времени по той причине, что после имплантации сразу же ставится протез. По этой причине в нашем мире «зубы за один день» это действительно реальность. В день проведения операции пациент может безопасно принимать пищу и ощутить всю функциональность протеза, который совершенно не доставляет дискомфорт.

Какой либо специальный уход за протезом не требуется. Уход будет таким же, как за естественными зубами. В отдельных случаях может потребовать коррекция протеза. Данная процедура проходит только в клинике и не занимает много времени. Московская клиника American Dental бесплатно консультирует людей, заинтересованных в установке протеза данного типа.