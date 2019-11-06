Актер Евгений Миронов назвал Ленина жестоким русофобом

Киноактер Евгений Миронов, который сыграл основную роль в фильме «Ленин. Неизбежность», рассказал, что он думает о Владимире Ильиче.

Согласно его словам, Ленину удалось удачно воспользоваться трагическими событиями, произошедшими в стране в начале XX века. Он добавил, что прочитал немало противоречивых книг и статей о данной исторической личности и сделал следующий вывод: Ленин принимал жестокие решения, которые часто приводили к пролитию чужой крови.

Артист отметил, что Ленин считал русских «ленивыми мужиками», а саму Россию никогда не жаловал, так как думал о ней лишь как о первой ступеньке в масштабном плане, который предполагал «строительство коммунизма» во всем мире. Миронов считает, что Ленин не считался с жертвами, когда пытался реализовать свой замысел.