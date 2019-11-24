Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов

Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».

В рамках недавнего телеэфира адвокат опроверг информацию о том, что Трамп способен «пожертвовать» им в случае необходимости, заявив, что его отношения с бывшим бизнесменом никогда не испортятся. Но при этом он добавил, что у него имеется «страховка» на подобный вариант развития событий. Речь идет о компрометирующих сведениях на Байденов.

Согласно словам Джулиани, в его сейфе сейчас лежат документы, в которых описаны все случаи, когда Байдены извлекали финансовую выгоду, находясь на государственных должностях. Он добавил, что если с ним что-нибудь случится, то вся эта информация тут же всплывет на поверхность.