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57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией

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Роза Сябитова, ведущая передачи «Давай поженимся!» в своей новой публикации в Instagram решила поговорить о женщинах, которым за 50. Самой Р

Роза Сябитова, ведущая передачи «Давай поженимся!» в своей новой публикации в Instagram решила поговорить о женщинах, которым за 50.

Самой Розе уже 57 лет. Она считает, что в этом возрасте женщина является счастливой — она никому ничего не должна и живёт как хочет, не думая, смотрят ли на неё мужчины и что говорят её подруги. Также она сообщает, что возраст является «свободой», которая выглядит более сексуально, чем юные девушки.

Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.

В комментариях поклонники не сумели прийти к единому выводу. Некоторые похвалили Розу за смелость и жизнерадостность, другие её раскритиковали, заявив, что она «сдурела на старости лет». Также было отмечено, что сейчас фотошоп всем женщинам позволяет быть красивыми и сексуальными в любом возрасте.

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