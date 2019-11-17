17-летний рэпер из Екатеринбурга покорил Сергея Шнурова на шоу «Голос»

17-летний Арсений Курчанин из Екатеринбурга сумел пройти слепые прослушивания на шоу «Голос».

Арсений выступил с песней группы «Бумбокс» — «Вахтёрам». К нему развернулись двое судей — Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. В ходе беседы Шнуров поинтересовался, пишет ли сам юноша рэп.

Как оказалось, пишет, и Арсений тут же зачитал строчки собственного сочинения. Судя по всему, творчество пришлось Шнурову по вкусу. И именно его екатеринбуржец и выбрал в качестве наставника.

Согласно показанной до выступления информации, Арсений переехал в Москву для того, чтобы заниматься музыкой. Для этого ему даже пришлось бросить школу в Екатеринбурге. Музыкой он, по его словам, занимается с четырёх лет. В столице он поступил в колледж на вокальное отделение.