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17-летний рэпер из Екатеринбурга покорил Сергея Шнурова на шоу «Голос»

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17-летний Арсений Курчанин из Екатеринбурга сумел пройти слепые прослушивания на шоу «Голос». Арсений выступил с песней группы «Бумбокс

17-летний Арсений Курчанин из Екатеринбурга сумел пройти слепые прослушивания на шоу «Голос».

Арсений выступил с песней группы «Бумбокс» — «Вахтёрам». К нему развернулись двое судей — Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. В ходе беседы Шнуров поинтересовался, пишет ли сам юноша рэп.

Как оказалось, пишет, и Арсений тут же зачитал строчки собственного сочинения. Судя по всему, творчество пришлось Шнурову по вкусу. И именно его екатеринбуржец и выбрал в качестве наставника.

Согласно показанной до выступления информации, Арсений переехал в Москву для того, чтобы заниматься музыкой. Для этого ему даже пришлось бросить школу в Екатеринбурге. Музыкой он, по его словам, занимается с четырёх лет. В столице он поступил в колледж на вокальное отделение.17-летний рэпер из Екатеринбурга покорил Сергея Шнурова на шоу "Голос"

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