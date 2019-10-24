Житель Ивановской области похитил женщину и угрожал ей убийством дочери

Представители Управления СК России по Ивановской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемом в похищении человека.

Данный инцидент произошел 27 сентября в утренние часы – житель Комсомольского района незаконно проник в чужое жилище и взял в заложники женщину, которую отвел в нежилое строение на окраине поселения. Он начал угрожать ей убийством дочки, если она не заберет из полиции свое заявление, в котором сообщила, что тот угрожает ей расправой.

После случившегося пострадавшая сразу же пошла в правоохранительные органы. Обвиняемый был задержан и в настоящее время находится под стражей. Следователи проводят проверку по факту совершенного преступления.