Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Житель Ивановской области похитил женщину и угрожал ей убийством дочери

Дата:
Представители Управления СК России по Ивановской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемом в похищении человека. Данный инцидент произошел

Представители Управления СК России по Ивановской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемом в похищении человека.

Данный инцидент произошел 27 сентября в утренние часы – житель Комсомольского района незаконно проник в чужое жилище и взял в заложники женщину, которую отвел в нежилое строение на окраине поселения. Он начал угрожать ей убийством дочки, если она не заберет из полиции свое заявление, в котором сообщила, что тот угрожает ей расправой.

После случившегося пострадавшая сразу же пошла в правоохранительные органы. Обвиняемый был задержан и в настоящее время находится под стражей. Следователи проводят проверку по факту совершенного преступления.

Новости по теме:

  1. Трое забайкальцев с ножом напали на женщину в центре Читы и отобрали у нее сумку
  2. В Архангельске девушка спрыгнула с Кузнечевского моста
  3. Александр Петров рассказал о прилюдной мастурбации на съемках

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые создали датчик размером с песчинку

Шнуров посвятил стихи повышению пенсионного возраста в России

Елена Темникова показала фанатам стройную фигуру в купальнике

Уникальная разработка: ученые создали крошечный мозг

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках