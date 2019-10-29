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Жириновский рассказал о главной угрозе для человечества

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Владимир Жириновский в своём Telegram-канале рассказал о главной, по его мнению, угрозе человечеству. Такой угрозой, согласно его заявлению, является

Владимир Жириновский в своём Telegram-канале рассказал о главной, по его мнению, угрозе человечеству.

Такой угрозой, согласно его заявлению, является не только наращивание ядерного вооружения, но и чрезмерно фанатичные люди. В пример Жириновский приводит 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг, которая стремится затормозить глобальное потепление, но при этом не задумывается о последствиях этих действий.

Как сообщил Жириновский, для замедления потепления необходимо будет остановить производство практически во всём мире. И это приведёт к тому, что людям не будет хватать еды и товаров, кроме того, имеющейся энергии не хватит для обеспечения тепла в домах. И Швеция, как отметил Жириновский, замёрзнет одной из первых.

Также Жириновский заявляет, что масштабные компании предназначены не для воспрепятствования нарушениям, а для уменьшения численности людей, так как управлять населением в 500 миллионов людей намного проще, нежели 7-8 миллиардами.

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