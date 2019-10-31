Врачи рассказали о диагностируемых, но несуществующих болезнях

Эксперты в области медицины решили назвать четыре заболевания, которые диагностируются у пациентов, но на самом деле не существуют.

На первом месте оказалась вегето-сосудистая дистония, которая характеризуется слабостью, головокружением, аритмией, головными болями и коликами. При подобном диагнозе нормализовать свое состояние можно путем ведения здорового образа жизни и оптимизации времени сна.

Затем идет дисбактериоз, который возникает после сильного стресса, длительного приема антибиотиков и проведения операции. Медики также указали в списке тонус матки, являющийся обыденным состоянием, так как мышечному органу естественно сокращаться. В конце врачи рассказали об иммунодефиците, который часто ставится маленьким детям, впервые идущим в детский садик.