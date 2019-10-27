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Врач рассказала о главных ошибках в питании детей

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Лусия Мартинес, опытный диетолог из Испании, во время беседы с журналистами рассказала об основных ошибках, допускаемых родителями при составлении рац

Лусия Мартинес, опытный диетолог из Испании, во время беседы с журналистами рассказала об основных ошибках, допускаемых родителями при составлении рациона для своих детей.

Первым делом она отметила, что нельзя использовать переработанные продукты – детей можно кормить только свежей пищей. Затем врач отметила, что не стоит применять промышленную продукцию, включая пюре из банок и каши из коробок, в виде прикорма, так как в них содержится большое количество сахара.

Ни в коем случае нельзя кормить детей наггетсами, колбасными изделиями и рыбными палочками, то есть нужно исключить из их рациона полуфабрикаты. Все эти продукты следует заменить свежей рыбой и мясом. Родителям необходимо также стать примером для детей, тоже употребляя здоровую и полезную пищу.

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