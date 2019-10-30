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Врач рассказал, почему черный хлеб вреднее белого

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Алексей Парамонов, опытный гастроэнтеролог из России, рассказал, в каких случаях черный хлеб может оказаться намного вреднее белого. Первый делом спец

Алексей Парамонов, опытный гастроэнтеролог из России, рассказал, в каких случаях черный хлеб может оказаться намного вреднее белого.

Первый делом специалист отметил, что многие люди ошибаются, считая черный хлеб полезнее белого. Согласно его словам, в плане калорийности и углеводов они практически ничем не отличаются друг от друга. Основная разница между ними заключается в использовании ржаной муки в черном хлебе, из-за чего он оказывается более кислым.

Однако данная особенность превращает его в крайне вредный продукт для людей, которые страдают от рефлюкса. Если они будут злоупотреблять этим хлебом, то у них значительно обострится данная болезнь.

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