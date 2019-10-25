В Тюмени на 12 лет осуждён отчим, изнасиловавший 11-летнюю падчерицу

В Тюмени вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в насилии над своей 11-летней падчерицей.

Как сообщается, мужчина проживал в квартире вместе со своей сожительницей и её дочерью. В декабре 2017 года обвиняемый вместе с девочкой находились одни в квартире, и мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка своей сожительницы. Сообщается, что это привело к психологической травме и моральным страданиям у девочки.

Решением суда обвиняемый за нарушения права за половую неприкосновенность был приговорён к 12 годам лишения свободы. Однако приговор показался стороне защиты чрезмерно суровым и был обжалован. Тем не менее, решение суда осталось без изменений. В настоящее время приговор вступил в силу.