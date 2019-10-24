В Тольятти из Волги достали автомобиль с мертвой девушкой в салоне

В городе Тольятти сегодня, 24 октября, в утренние часы спасателями была вытащена из Волги машина, в салоне которой находился труп девушки.

Инцидент произошел в десять часов утра неподалеку от клуба «Моржей», расположенного в Автозаводском районе. Один из прохожих заметил контуры машины в реке. Он вызвал спасательную службу, которая при помощи водолазной экипировки смогла достать Lada Granta из воды.

Позднее внутри автомобиля на водительском кресле было обнаружено тело 31-летней женщины. В бардачке были найдены документы на машину, которые указывают на то, что именно погибшая владела ею. Согласно предварительным сведениям, девушка не справилась с управлением и угодила прямиком в реку.