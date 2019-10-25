В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми

В группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram появился новый пост. В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.

К публикации приложено несколько архивных снимков, на которых Заворотнюк запечатлена с детьми. В комментарии сообщается, что Анастасия часто сталкивалась с ситуациями, когда людям, в особенности детям, была необходима помощь, и она старалась не отказывать им в оказании этой помощи.

Сейчас, как сообщается далее, многие из этих детей уже являются взрослыми людьми, и все они помнят, что для них сделала Заворотнюк. И сейчас они откликаются со всей страны и переживают за актрису, желая поделиться тем же теплом, что когда-то и она с ними.

Также говорится и о людях, которые борются с болезнью в настоящее время, и при этом имеют силы сопереживать и другим. Всем этим людям в публикации выражается благодарность и пожелание скорейшего выздоровления.