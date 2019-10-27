В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик подозревается в убийстве матери

В Санкт-Петербурге была убита женщина, воспитывающая двоих мальчиков-близнецов 12-ти лет. В убийстве подозревается один из детей.

Инцидент произошёл в ночь на 27 октября. Как сообщается, отец мальчиков находился в состоянии алкогольного опьянения, алкоголь был разрешён и детям. Один из близнецов, согласно предварительной информации следствия, убил мать на кухне квартиры, поливал её кипятком из чайника и вырезал части тела острыми предметами. Были найдены нож, шампур, пинцет, ножницы.

Второй мальчик наблюдал за происходящим. Пьяный отец, находящийся в полушоковом состоянии, позвонил своим родителям, те вызвали правоохранительные органы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, на месте инцидента работают следователи. Отмечается, что близнецы являются умственно отсталыми, семья состоит на учёте.