В небе над США спутники зафиксировали самую длинную молнию в мире

Американским метеорологам с помощью спутников удалось зафиксировать наиболее длинную молнию за всю историю наблюдения за ними. Она возникла в небе над Соединенными Штатами.

Вертикальные молнии в длину, как правило, достигают 6-10 тысяч метров, но некоторые «вырастают» и до 20 тысяч метров. Однако эти метеорологические явления на больших высотах распространяются и горизонтально, достигая нескольких сотен километров в длину. Впервые о них узнали еще в 50-х годах прошлого столетия, однако лишь 30 лет назад ученые начали понимать природу их происхождения.

В рамках недавнего исследования, эксперты проверили данные с трех спутниковых аппаратов, собранные за 2017 и 2018 годы. В результате они выяснили, что мегавспышки представляют собой довольно частые явления, причем длина одной из них превысила 500 километров, осветив площадь в 68 тысяч квадратных километров.