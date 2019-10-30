В Москве подросток устроил стрельбу в школе

В Войковской районе Москвы в одной из школ ученик устроил в здании стрельбу из принесённого травматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошёл 29 октября. Отмечается, что в результате стрельбы никто в образовательном учреждении не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали устроившего стрельбу подростка и изъяли у него оружие. В ходе расследования выяснилось, что травматический пистолет принадлежит отцу школьника.

В отношении владельца оружия составлен акт по факту административного нарушения. По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.