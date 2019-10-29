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В Москве на объекте СВР погиб восьмилетний ребенок

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В Москве погиб восьмилетний ребёнок, находящийся на территории центрального офиса Службы внешней разведки России. Согласно имеющейся информации, ребён

В Москве погиб восьмилетний ребёнок, находящийся на территории центрального офиса Службы внешней разведки России.

Согласно имеющейся информации, ребёнок захлебнулся водой в бассейне 27 октября. По предварительной версии, сливное отверстие системы очистки бассейна не было закрыто, как полагается, решёткой. В эту трубу течение утащило ребёнка, скатившегося по горке.

Помощь пострадавшему попытались оказать находившиеся поблизости мужчины, но, из-за того, что в помещении не было спасателей и дежурных, некому было отключить систему очистки воды. Ребёнка доставали из воды слишком долго и он успел захлебнуться.

Своевременную помощь прибывший врач также не успел оказать из-за того, что «скорую помощь» слишком долго не пропускали на территорию.

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