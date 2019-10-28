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В Брянске годовалая девочка утонула в сауне

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В Брянске вечером 27 октября в сауне умерла годовалая девочка. Ранее сообщалось, что погибшая была подростком, однако затем выяснилось, что девочке вс

В Брянске вечером 27 октября в сауне умерла годовалая девочка.

Ранее сообщалось, что погибшая была подростком, однако затем выяснилось, что девочке всего лишь год.

Трагедия произошла в Советском районе на улице Дуки. Какие-либо подробности произошедшего, причины, по которым девочка утонула, в настоящее время неизвестны. Согласно имеющейся информации, вместе с ребёнком в помещении бассейна находилась её мать.

Пресс-служба СУ СК по Брянской области по факту смерти годовалого ребёнка заявила о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Продолжается расследование уголовного дела.

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