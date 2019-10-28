В Бердске нашли тело пропавшего неделю назад школьника

27 октября в Бердске было найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего 22 октября.

Как сообщается, мальчик вышел из дома в 9:20 утра и направился в школу, но так там и не появился. Его поисками занимались родственники, волонтёры и силовики. Тело было найдено около 17 часов дня 27 октября на берегу реки Раздельная, недалеко от моста.

По словам родителей, мальчик был тихим и спокойным, но довольно общительным. В семье конфликтов не было, а вот в школе всё оказалось не так просто: мальчик не очень хорошо учился, над ним смеялись одноклассники. Но, как сообщили родители, он старался игнорировать насмешки.

Правоохранительные органы отследили путь мальчика: он шел в посёлок Боровой, а после того, как перешел реку по мосту, свернул в лес. Здесь находилась летняя стоянка рыбаков, находились верёвки, на одной из которых и повесился мальчик. Следователи практически полностью уверены, что сделал он это добровольно.