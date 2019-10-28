Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Бердске нашли тело пропавшего неделю назад школьника

Дата:
27 октября в Бердске было найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего 22 октября. Как сообщается, мальчик вышел из дома в 9:20 утра и направился в ш

27 октября в Бердске было найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего 22 октября.

Как сообщается, мальчик вышел из дома в 9:20 утра и направился в школу, но так там и не появился. Его поисками занимались родственники, волонтёры и силовики. Тело было найдено около 17 часов дня 27 октября на берегу реки Раздельная, недалеко от моста.

По словам родителей, мальчик был тихим и спокойным, но довольно общительным. В семье конфликтов не было, а вот в школе всё оказалось не так просто: мальчик не очень хорошо учился, над ним смеялись одноклассники. Но, как сообщили родители, он старался игнорировать насмешки.

Правоохранительные органы отследили путь мальчика: он шел в посёлок Боровой, а после того, как перешел реку по мосту, свернул в лес. Здесь находилась летняя стоянка рыбаков, находились верёвки, на одной из которых и повесился мальчик. Следователи практически полностью уверены, что сделал он это добровольно.

Новости по теме:

  1. В Брянске годовалая девочка утонула в сауне
  2. Умирающий от рака британец женился за несколько часов до смерти
  3. В Японии футбольная команда забила два гола с центра поля за минуту

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

ФСБ использовала декларацию об амнистии капитала против бизнесмена

Шейнин поставил на место украинского политолога за угрозу «дать России по зубам»

В Оренбуржье уволили министра и трех его замов после скандального видео

Умер российский певец Евгений Осин

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках