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В Астраханской области сняли переплывающих реку кабанов и свинью

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В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Подслушано Астрахань» местные жители опубликовали забавное видео, на котором запечатлели,

В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Подслушано Астрахань» местные жители опубликовали забавное видео, на котором запечатлели, как целая группа животных переплывает реку Ахтубу.

Перебраться через реку решили свинья и несколько кабанов. За их передвижением с интересом наблюдали, и попутно снимали, окружающие люди. Судя по реакции молодых людей, которые смеялись и восхищённо, но нецензурно комментировали происходящее, они определённо не ожидали, что свиньи умеют плавать.

В комментарии автор видео сообщает, что у пользователей Сети есть уникальная возможность понаблюдать, как кабаны и свиньи переплывают реку. Некоторые комментаторы, впрочем, возмутились и сообщили, что животным и так тяжело перебираться, а тут ещё и снимающие их люди пугают и создают волну.В Астраханской области сняли переплывающих реку кабанов и свинью

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