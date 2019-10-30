Уход за кожей рук

Нежная и чувствительная кожа рук нуждается в тщательном уходе, ведь именно на руках скапливается много бактерий. А также при бытовых работах страдает, в первую очередь, тонкая кожа рук. Поэтому важно проводить должный уход, чтобы сохранить упругую и подтянутую кожу. Однако для осуществления профессионально ухода необязательно обращаться к услугам салонов красоты. Многие салонные процедуры с легкостью можно выполнять в домашних условиях самостоятельно. Помимо прочего можно выбирать профессиональные средства ухода, пользуясь актуальными косметическими каталогами. Перечень оных вы можете найти на сайте: https://www.orika24.com/.

Конечно, забота о себе приносит девушке наслаждение и удовольствие. А чтобы домашний уход принес результат, стоит соблюдать некоторые советы, перечисленные ниже.

Старайтесь мыть руки в воде комнатной температуры. Слишком горячая или холодная вода приносит стресс клеткам кожи. Рекомендуется использовать только натуральное или детское мыло, которое не сушит кожу. При сильном загрязнении используйте разбавленный лимонный сок. После мытья следует вытереть руки чистым полотенцем. Косметологи советуют включить в ежедневную рутину использование питательного крема для рук утром и вечером. Если девушка обладает сухой кожей, то рекомендуется использовать увлажняющее средство после каждого длительного контакта с водой. Во время бытовых работ по дому следует использовать хлопчатобумажные перчатки, чтобы защитить кожу рук от сухости и химического воздействия. А вот пользоваться резиновыми перчатками не стоит, в них руки сильно потеют после длительного применения.

Необходимо 2-3 раза в неделю проводить пилинг кожи, в результате которого происходит очищение внешнего эпителия от мёртвых клеток. Следует начать уход именно с процедуры пилинга. Косметологи рекомендуют использовать кофейный скраб, нанося его в течение 30 минут легкими массирующими движениями. Также можно добавить витамина А, Е, которые встречаются в аптеках.

Для смягчения сухой кожи рук отлично подойдут ванночки. Они делают кожу напитанной и гладкой. Хорошо справится с сухостью кожи ванночки на основе парафина и натуральных цветочных масел. Следует оставить ванночку на 30-60 минут, а затем тщательно смыть теплой водой. После процедуры лучше нанести косметический крем, содержащий глицерин.

Маски для рук помогают насытить кожу питательными веществами. В ассортименте косметических магазинов можно найти много масок для рук с хорошим составом. Но также такую процедуру легко изготовить в домашних условиях. Наиболее распространена яично-льняная маска. Рекомендуется держать ее в течение 40-60 минут, 2 раза в неделю. После запечатать увлажняющим кремом.

Таким образом, кожа рук нуждается в особом увлажнении и питание. Не стоит забывать о том, что перед любыми процедурами необходимо очищать кожу.