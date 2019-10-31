Ученые определили самый опасный возраст для мужчин и женщин

Команда исследователей из США и Финляндии смогла выяснить, с какого возраста значительно увеличивается риск умереть от инсульта и инфаркта.

Согласно словам ученых, представителям мужского пола следует с особым вниманием обращать на сигналы своего организма после 40 лет. Так как именно в данный период времени намного вырастает риск развития опасных заболеваний.

Представительницам прекрасной половины человечества необходимо следить за состоянием своего здоровья еще раньше – первые проблемы у них могут возникнуть уже после наступления 30 лет. Эксперты также напоминают, что инсульт и инфаркт являются следствиями нездорового образа жизни: неправильного питания, употребления алкогольных напитков, малой физической активности и курения.