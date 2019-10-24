Трое забайкальцев с ножом напали на женщину в центре Читы и отобрали у нее сумку

Жительница Читы сообщила полицейским, что вчера, 23 октября, в вечерние часы на нее напали трое неизвестных с ножом и украли ее сумку.

В Управлении МВД РФ по Забайкальскому краю отмечают, что пострадавшая шла домой по улице Амурская, когда к ней подошли трое незнакомых мужчин и потребовали передать им сотовый телефон. 45-летняя женщина отказалась, и тогда один из грабителей нанес ей удар в спину с помощью ножа. Затем преступники забрали сумку и убежали.

Женщина позвонила супругу, впоследствии вызвавшему на место преступления медиков и полицейских. Раненая читинка смогла поверхностно описать нападавших. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные работы, в ходе которых им удалось найти всех трех подозреваемых, являющихся жителями Чернышевского района. У них были найдены личные вещи пострадавшей и нож.