Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Стали известны новые подробности о кроссовере УАЗ-3170

Дата:
В 2014 году стало известно о разработке кроссовера УАЗ-3170. Однако после этого никакого продвижения проекта не было, и пошли слухи, что его и вовсе з

В 2014 году стало известно о разработке кроссовера УАЗ-3170. Однако после этого никакого продвижения проекта не было, и пошли слухи, что его и вовсе закрыли.

Однако на днях, во время презентации УАЗ «Патриот» выяснилось, что разработка УАЗ-3170 входит в дальнейшие планы компании.

На данный момент об автомобиле нет практически никаких сведений. Предполагается, что его длина составит 4 600 мм, дорожный просвет — около 200 мм. Согласно недавней информации, для автомобиля будет создан бензиновый турбированный двигатель на 2,3 литра, мощность которого составит 150-170 л.с.

Возможно, в модели будет несущий кузов — предположение появилось после заявления главы компании Sollers Вадима Швецова о том, что УАЗ выпустит компактный кроссовер с подобным кузовом.

Новости по теме:

  1. Nissan остановит производство седана Infinity Q70
  2. Nissan представил новый электрокроссовер Ariya
  3. В Алтайском крае в ДТП с участием микроавтобусов погибли пять человек

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Volkswagen рекомендует устанавливать автономную систему торможения на все машины

На дорожных тестах замечен новый универсал Lada Kalina Granta

Haval рассказал о комплектациях нового кроссовера F7 для России

Четыре автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках