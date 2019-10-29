Стали известны новые подробности о кроссовере УАЗ-3170

В 2014 году стало известно о разработке кроссовера УАЗ-3170. Однако после этого никакого продвижения проекта не было, и пошли слухи, что его и вовсе закрыли.

Однако на днях, во время презентации УАЗ «Патриот» выяснилось, что разработка УАЗ-3170 входит в дальнейшие планы компании.

На данный момент об автомобиле нет практически никаких сведений. Предполагается, что его длина составит 4 600 мм, дорожный просвет — около 200 мм. Согласно недавней информации, для автомобиля будет создан бензиновый турбированный двигатель на 2,3 литра, мощность которого составит 150-170 л.с.

Возможно, в модели будет несущий кузов — предположение появилось после заявления главы компании Sollers Вадима Швецова о том, что УАЗ выпустит компактный кроссовер с подобным кузовом.