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США разрабатывают революционный патрон для армии НАТО

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В Соединенных Штатах оружейники трудятся над разработкой новейшего 6,8-миллиметрового патрона, который сможет с легкостью пробивать вражеские бронежил

В Соединенных Штатах оружейники трудятся над разработкой новейшего 6,8-миллиметрового патрона, который сможет с легкостью пробивать вражеские бронежилеты.

Проект по реализации нового боеприпаса стартовал еще два года назад, однако его технические характеристики все еще неизвестны. Американские военные и чиновники не спешат раскрывать данную информацию. Энтони Поттс, бригадный генерал США, отметил, что данное молчание связано с нежеланием случайно разгласить идеи, которые специалисты пытаются реализовать в новом снаряде.

Решение о создании данного патрона было принято по той простой причине, что боеприпасы M855A1 EPR, которые используются бойцами стран-участниц НАТО, не способны с высокой эффективностью пробивать броню. Дальность поражения и скорость полета новой пули неизвестны. Ясно лишь, что она предназначена для калибра 6,8 мм.

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